Écaussinnes recommande de ne pas consommer les œufs et légumes produits près du zoning

L'émission #Investigation de la RTBF du 8 novembre avait révélé des taux élevés de PFAS sur le territoire écaussinnois. La Région wallonne a chargé l'Institut scientifique de Service public (ISSeP) de réaliser des analyses détaillées des sols, des eaux, des potagers et des œufs, notamment à Écaussinnes. En attendant les résultats, la Région a recommandé d'éviter de consommer des œufs et des légumes issus de la production locale.

Les premiers résultats montrent qu'aucune contamination n'est détectée chez les maraîchers locaux qui ont participé aux analyses. "C'est très rassurant pour ces producteurs et pour leurs clients", a expliqué Arnaud Guérard, échevin de l'environnement d'Ecaussinnes, vendredi. "Mais les analyses des œufs effectuées à Marche-lez-Ecaussinnes à proximité de la zone industrielle de Feluy montrent que cinq des sept échantillons prélevés dépassent la limite réglementaire en PFAS, soit 1.700 ng/kg. La commune rappelle donc la recommandation de la Région wallonne d'éviter de consommer des œufs et des légumes issus de la production personnelle, en particulier pour les habitants des rues concernées et proches de la zone industrielle. Nous demandons aussi à la Région d'identifier les causes des contaminations. Il est en effet essentiel de les circonscrire et d'émettre des recommandations auprès de la population."