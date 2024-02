Ecouter, expliquer: à Toulouse, des scientifiques démystifient le phénomène ovni

Sur la cinquantaine de bâtiments que compte le siège toulousain du Centre national d'études spatiales (CNES), le Groupe d'étude et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Geipan) n'occupe qu'un couloir anonyme pour trois "équivalents temps plein" sur les quelque 1.700 salariés locaux de l'institution (sur un total national de 2.300).

Leur mission à elle seule - étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés - a le pouvoir de susciter tous les fantasmes, des "petits hommes verts" aux "envahisseurs". Mais à Toulouse, un petit groupe de scientifiques assistés de bénévoles veille à démystifier le phénomène "ovni".

Mais pour toute personne ayant été un jour en contact avec un phénomène aérospatial incompréhensible, le fameux "objet volant non identifié", ou ovni, ce tout petit service est depuis 1977 le seul recours en France susceptible de répondre scientifiquement à leurs interrogations.

L'extrait, filmé au téléphone portable, montrait de gros points lumineux aux trajectoires étranges dans un ciel nocturne, mais avec surtout, en fond sonore, les exclamations théâtrales de l'auteur de la vidéo et de l'un de ses proches, vraiment perturbés par leur vision qui n'était en fait... qu'un chapelet de lanternes thaïlandaises prenant leur envol.

- Une centaine de cas inexpliqués -

Depuis sa création il y a près de 50 ans, le Geipan a examiné 3.037 cas. Un peu moins de deux tiers (64,3%) d'entre eux sont des phénomènes "parfaitement" ou "probablement" identifiés, presque un tiers (32,4%) est non identifié par manque de données et seulement 3,3% restent non identifié après enquête, soit 100 cas à ce jour toujours inexpliqués.