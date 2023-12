Également des centaines de lobbyistes des "CCS" présents à Dubaï

Le Center for International Environmental Law (CIEL), basé à Washington, a relevé la présence à la COP28 "d'au moins 475 lobbyistes" spécialisés dans des projets de capture et de stockage du C02.

"La présence de l'industrie des combustibles fossiles à Dubaï et sa volonté agressive de vendre l'idée que la pollution au carbone peut être 'gérée' et 'capturée' est un signe de son désespoir", dénonce Lili Fuhr, du CIEL. "Les CCS, bouée de sauvetage des fossiles et dernière tactique dilatoire en date, est un écran de fumée dans lequel nous ne devons pas tomber."

Les techniques de capture et de séquestration de carbone sont présentées par certains comme une solution possible à la crise climatique. Mais d'aucuns estiment qu'il s'agit d'une manière pour les Etats et le secteur des énergies fossiles de prolonger le recours à ces dernières, dont la combustion est à l'origine du réchauffement climatique. Selon les scientifiques du Giec, limiter le réchauffement à 1,5°C, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, nécessitera de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Les négociations en cours à la COP28 à Dubaï portent notamment sur le sort des énergies fossiles et la place à réserver aux CCS. L'UE plaide pour une sortie progressive des fossiles et pour limiter les CCS aux industries les plus difficiles à décarboner.