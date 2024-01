Electricité: les Français se tournent vers le soleil

Leur nombre a doublé en un an: sur fond de flambée des prix de l'électricité, particuliers et entreprises s'équipent en panneaux solaires, même si la France est encore loin des niveaux d'autoconsommation belges ou néerlandais.

A l'origine, il y avait la volonté de décarboner cette production de plastiques légers pour l'aéronautique, explique la directrice marketing Corinne Demange. "Puis la hausse du coût de l'énergie a accéléré" le projet, ajoute-t-elle, relevant sa "rentabilité plus élevée que prévu".

- Boom inédit -

Depuis la crise de l'énergie de 2022, entreprises, particuliers, tertiaire et collectivités montrent de l'appétit pour "l'autoconsommation", le fait de consommer l'électricité qu'on produit soi-même, et dont on peut revendre le surplus à l'Etat via EDF.