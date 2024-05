En 2021, la diminution des subsides aux énergies fossiles a connu un coup d'arrêt

Selon cet inventaire, les subventions fédérales directes aux combustibles fossiles ont diminué, en chiffres relatifs, sur cinq ans. Elles étaient évaluées à 2,5% en 2020 et à 2,8% du PIB en 2017, soit une baisse de près de 15% sur 5 ans. Et en 2015, elles représentaient même 3,2% du PIB. La baisse entre 2020 et 2021 ne s'élève plus qu'à 0,1 point de PIB.

Cette baisse en pourcentage du PIB ne constitue cependant pas une baisse en montants absolus, car le montant des subventions est reparti à la hausse en 2021, contrastant avec la tendance observée les quatre années précédentes. Ces subsides s'élevaient en effet à 11,378 milliards d'euros en 2020.