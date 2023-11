En 2025 à Bruxelles, les sirènes des véhicules d'urgence baisseront d'un ton

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi en dernière lecture un arrêté en ce sens. Selon des études d'opinon, les sirènes des véhicules d'urgence figurent dans le top 3 des nuisances sonores qui dérangent le plus les Bruxellois, avec le bruit de la circulation et le bruit des avions.

Plus de 2.000 véhicules (hors secteur privé) sont aujourd'hui équipés d'avertisseurs sonores et circulent en Région bruxelloise. Or, le bruit a des effets graves sur la santé, notamment sur l'audition et la qualité du sommeil, rappelle M. Maron.

"En réduisant le bruit en ville, on protège également le système auditif des Bruxelloises et des Bruxellois, et on diminue leur niveau de stress et d'anxiété. Bref, on protège leur santé physique et mentale, et on améliore leur qualité de vie".