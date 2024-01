En 2035, tous les bus urbains seront zéro-émission dans l'Union européenne

Le Parlement européen et le Conseil (sous présidence belge) sont parvenus à un accord, jeudi, sur de nouveaux objectifs en matière d'émissions de CO2 pour les poids lourds et les bus longue distance. Les émissions devront être réduites de 90% d'ici 2040. Cinq ans plus tôt, les bus urbains ne pourront plus émettre d'émissions.