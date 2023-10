En Macédoine du Nord, la quête climatique d'un Robinson moderne

A 43 ans, il habite une maison qu'il a construite de ses mains, et que des centaines de personnes visitent chaque année pour se former à l'autosuffisance.

Il y a bientôt 10 ans, Dimche Ackov a claqué la porte de son bureau pour prendre la route de la campagne. Depuis, il s'est donné comme mission d'apprendre aux autres à vivre au plus près de la nature, une nécessité en Macédoine du Nord, l'un des pays les plus pollués d'Europe.

"Quand je suis venu ici, vivre cette vie, je ne savais rien", explique-t-il à l'AFP, pieds nus, barbe poivre et sel, et dreadlocks sur la tête. "Alors j'ai commencé à chercher des informations, des ateliers, et je me suis rendu compte qu'ils coûtaient très cher."

"Je me suis dit que si un jour j'arrivais à apprendre, je transmettrais ce savoir gratuitement."

Le chemin n'a pas toujours été simple. Au début, "je ne savais même pas ce qu'était une binette", raconte Dimche, évoquant cet instrument de jardinage.