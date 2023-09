En Suisse, des milliers de personnes manifestent pour le climat

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans les rues de la capitale suisse, Berne, pour réclamer une meilleure protection du climat et plus de "justice climatique", à moins d'un mois des élections parlementaires.

"La colère face à l'inaction en matière de politique climatique et aux conséquences dévastatrices et mortelles de la crise climatique a mobilisé des groupes de tous âges et de tous horizons", ont indiqué dans un communiqué les organisateurs de la manifestation réunis au sein de l'Alliance Climatique Suisse.