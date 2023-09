En une décennie, 75 nouvelles espèces végétales se sont implantées en Belgique

Au cours de la dernière décennie, 75 nouvelles espèces végétales se sont établies en Belgique, expose mardi la dernière édition de "Flora", l'anthologie des plantes de notre pays et des régions voisines, réalisée par le Jardin botanique de Meise. Sur cette même période, 10 espèces ont toutefois disparu.

Les espèces qui se sont établies dans notre région ces dernières années sont principalement des plantes ornementales sauvages et des plantes venant du sud, qui aiment la chaleur. Quelques espèces sont venues d'elles-mêmes dans nos régions depuis le sud, mais la plupart ont été introduites par l'homme par le biais des transports et autres. Si les plantes originaires du sud ont pu s'installer durablement, c'est notamment grâce au changement climatique.

Il s'agit, par exemple, de l'avoine barbue, une graminée du sud qui se développe de plus en plus le long des autoroutes, des voies ferrées et des ports. La jacinthe d'eau, une espèce d'orchidée, s'est également progressivement déplacée vers le nord au cours des dernières décennies.