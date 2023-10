Ferry échoué en Suède: le nettoyage du gasole pourrait prendre un an

Les opérations du nettoyage du gasole qui a fui d'un ferry qui s'est échoué dimanche dernier au sud de la Suède, en mer Baltique, pourraient prendre jusqu'à un an, ont annoncé les autorités locales jeudi.

"Les travaux de nettoyage devraient être importants et durer longtemps, ce qui nécessitera des ressources humaines et financières considérables", a indiqué la municipalité de Sölvesborg (sud), l'une des communes les plus touchées, dans un communiqué.

Ces opérations "pourraient prendre jusqu'à un an", a précisé le coordinateur des opérations de crise de la municipalité, Anders Borgman, lors d'une conférence de presse, cité par l'agence de presse TT.