Feu vert à 9 projets Feder de rénovation énergétique et d'espaces verts pour 14 mios euros

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi la sélection de trois projets pour plus d'espaces verts en milieu urbain du programme FEDER 2021-2027 et d'y affecter un budget de plus de 6,3 millions. Il a également validé la sélection de six projets de rénovation énergétique d'équipements collectifs pour plus de 7,9 millions d'euros, a annoncé le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).