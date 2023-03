Feux de forêt en Espagne : un millier de personnes évacuées

Plus d'un millier de personnes ont dû être évacuées jeudi dans les régions espagnoles de Valence (sud-est) et Aragon (nord-est) où des feux de forêt ont déjà brûlé quelque 900 hectares, selon les autorités.

L'incendie est parti en début d'après-midi de Villanueva de Viver, petite localité de Castellón (région de Valence) et s'est propagé jusqu'à la province de Teruel (région d'Aragon).

La région de Valence a annoncé dans un premier temps que six villages avaient été évacués, soit quelque 800 personnes, tandis que la région d'Aragon a annoncé un peu plus tard sur Twitter "l'évacuation de la localité d'Olba", qui compte plus de 200 habitants.