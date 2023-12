"Finissons le travail", lance le président émirati à la reprise des débats

"Nous avons la possibilité d'un changement de paradigme qui peut définir les économies mondiales et notre avenir, et placer les plus vulnérables au cœur de l'action climatique", a-t-il déclaré, au lendemain du jour de repos de la COP28, devant des représentants des près de 200 pays réunis à Dubaï, qui débattent plus que jamais de l'avenir des énergies fossiles.

Les délégués cherchent un terrain d'entente sur une formule qui pourrait figurer dans le texte final sur les énergies fossiles: le charbon, le pétrole et le gaz, principaux responsables du changement climatique.