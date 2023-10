Fluxys prévoit une canalisation d'hydrogène entre les ports de Gand et d'Anvers

Les riverains peuvent soumettre leurs éventuelles objections au projet GRUP (équivalent du plan d'aménagement du territoire) jusque début décembre.

Fluxys indique se préparer à la pose d'une canalisation d'hydrogène et d'une canalisation de CO2 entre Zelzate et Kallo. "De cette manière, les fournisseurs peuvent commercialiser de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique neutre en carbone, et le CO2 que les entreprises captent peut être transporté entre deux clusters industriels majeurs: les ports d'Anvers et de Gand", précise le gestionnaire.