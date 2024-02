France: plus de 5.000 décès liés à la chaleur pendant l'été 2023

Plus de 5.000 personnes sont mortes à cause de la chaleur en France pendant l'été 2023, marqué par des canicules plus tardives que la normale, a annoncé jeudi l'agence de santé publique.

"Trois décès sur 100 observés pendant l'été sont attribuables à la chaleur, ce qui représente un peu plus de 5.000 décès", a résumé lors d'une conférence de presse Guillaume Boulanger, chercheur à Santé publique France.