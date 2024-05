GB: des organisations telles que Just Stop Oil devraient être interdites, selon un rapport

Des "groupes militants extrêmes" tels que Just Stop Oil et Palestine Action doivent être interdits, indique un rapport de John Woodcock qui conseille le gouvernement britannique en matière de violence politique.

Selon John Woodcock, les groupes qui "utilisent régulièrement des tactiques criminelles pour atteindre leurs objectifs" devraient être interdits. "Des groupes militants tels que Palestine Action et Just Stop Oil utilisent ce genre de tactiques pour semer le chaos et prendre la population en otage sans tenir compte des conséquences", selon l'intéressé.

En Grande-Bretagne, les militants pour le climat de Just Stop Oil et Extinction Rebellion ont déjà paralysé à plusieurs reprises la vie publique lors de manifestations à grande échelle au cours desquelles ils n'hésitaient pas à s'enchaîner ou s'encoller. Le conseiller propose dès lors d'appliquer l'approche réservée aux groupes terroristes à ces groupes de pression. Cela afin de les empêcher par exemple de récolter des fonds ou de se réunir en public.