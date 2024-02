Google va cartographier les fuites de méthane depuis l'espace

Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus puissant après le CO2 et est responsable d'environ un tiers du réchauffement climatique. Le satellite MethaneSAT surveillera principalement les émissions provenant des installations pétrolières et gazières, bien que le méthane soit également émis par l'agriculture et le traitement des déchets.

Google utilisera la puissance de l'IA pour traiter les données collectées par le satellite et créer une "carte du méthane" grâce à laquelle il sera possible d'identifier les infrastructures pétrolières et gazières responsables de fuites de ce gaz. Les informations seront accessibles aux autorités et aux régulateurs pour leur permettre potentiellement de prendre les mesures nécessaires. Les entreprises responsables des fuites ne seront pas nécessairement informées directement.