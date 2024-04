Greenpeace dépose une pomme géante empoisonnée devant le Parlement européen

Des activistes de Greenpeace ont déposé jeudi matin une pomme géante devant le Parlement européen. Ils exhortent les députés européens à ne pas offrir de "cadeau empoisonné" aux agriculteurs via la suppression des mesures de protection de la nature de la politique agricole commune (PAC).

Dès 8h00, la pomme haute de trois mètres était campée devant l'institution européenne. L'action s'est tenue en marge d'une séance plénière ces mercredi et jeudi au cours de laquelle sera votée l'accélération du projet de la Commission européenne visant à simplifier certaines exigences environnementales imposées aux agriculteurs. "Abandonner les normes environnementales de la politique agricole commune (PAC), c'est offrir une pomme empoisonnée au monde agricole", a martelé l'ONG.

Les agriculteurs européens ont besoin d'une "nature saine et d'un climat stable pour exercer leur métier et produire des denrées alimentaires de qualité", estime Greenpeace. L'ONG déplore que la protection de la nature soit le bouc émissaire d'une crise agricole "causée par un modèle économique et une politique commerciale injustes".