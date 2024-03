Greenpeace se rend aux sièges des partis pour demander une politique climatique inclusive

Greenpeace Belgique demande aux partis politiques de mettre en œuvre dans les plus brefs délais une politique climatique inclusive. L'organisation de défense de l'environnement a martelé son slogan de campagne "Je mérite plus" au travers de témoignages diffusés lundi matin sur écran géant aux abords des sièges bruxellois des partis.

Dans ces vidéos, des personnes expliquent les défis auxquels elles sont confrontées dans leur vie quotidienne en raison de l'absence de politiques climatiques et environnementales justes et ambitieuses, explique Greenpeace dans un communiqué de presse. L'ONG espère inciter les responsables politiques à faire du climat, de la nature et de la transition juste des priorités absolues de la prochaine législature.

À l'aide d'écrans mobiles disposés sur des véhicules utilitaires, Greenpeace s'est rendue devant les bâtiments de diverses formations politiques. "Ces dernières années, plusieurs partis ont évoqué la nécessité d'une politique climatique réaliste et abordable mais dans les faits, ces mêmes partis ont appuyé sur le bouton pause de toute approche audacieuse des crises climatique et environnementale", déplore Nadia Cornejo, porte-parole de Greenpeace Belgique. Elle renvoie ainsi à la déclaration du Premier ministre Alexander De Croo en mai dernier sur la loi européenne sur la restauration de la nature.