Greta Thunberg à nouveau condamnée à une amende pour le blocage du port de Malmö

"Cela montre de manière précise les failles de notre système: celles et ceux qui essaient de défendre les personnes, la planète et la vie sont celles qui sont confrontées à ce genre de conséquences juridiques", a-t-elle réagi à la sortie du tribunal, vêtue d'un t-shirt portant l'inscription "Stand up for science" ("Défendons la science").

En revanche, "ceux qui provoquent la crise climatique - une question de vie ou de mort -détruisent (la planète) sans conséquences", a-t-elle ajouté.

Le procureur Jörgen Larsson a estimé au cours de l'audience que Greta Thunberg "a participé avec d'autres personnes au blocage d'une route sans autorisation et a perturbé l'ordre public".