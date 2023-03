Guadeloupe: les sargasses envahissent les plages, l'Etat cherche des solutions

Les sargasses, ces algues brunes qui s'échouent épisodiquement sur les littoraux de la Caraïbe, reviennent massivement sur les rivages de Guadeloupe depuis quelques jours, ce qui pousse l'Etat à "expérimenter vite" des solutions.

"Nous allons essayer d'aller très vite sur la mise en place de barrages déviants", a indiqué le préfet de région, Xavier Lefort, vendredi devant la presse, après une réunion d'urgence avec les acteurs concernés par les sargasses.

"L'enjeu, c'est d'éviter leur échouement", a-t-il déclaré.

Lorsque les sargasses se déposent sur les rivages, en séchant, elles dégagent du sulfure d'hydrogène, qui provoque des maux de tête et parfois des vomissements. Les ramasser en mer permet de les valoriser plus facilement car elles sont alors moins ensablées, mais aussi de préserver les plages, fragilisées par l'action des tracteurs et pelleteuses utilisés pour les retirer.