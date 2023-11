Hainaut Analyses a géré 121 prélèvements depuis le 16 novembre

Le centre d'expertise scientifique provincial Hainaut Analyses a effectué, depuis le 16 novembre, 121 tests relatifs à la qualité de l'eau, dans le cadre d'analyses des taux de poly- et perfluoroalkylées (PFAS) parallèles à celles de la Société wallonne des eaux et demandées par 13 communes et 10 entreprises, ont indiqué mardi les instances provinciales dans le cadre du conseil provincial du Hainaut.