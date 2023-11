Hausse de capital de 125 millions pour l'entreprise de traitement de déchets Indaver

La filiale du géant de la logistique Katoen Natie a récemment annoncé un partenariat avec Colruyt et Fost Plus qui a pour but d'améliorer les solutions de recyclage du plastique. Indaver est également l'une des entreprises à qui l'on confie les drogues saisies dans le port d'Anvers en vue de leur destruction.

