"I love Science" a attiré quelque 17.000 visiteurs le temps d'un week-end à Tours & Taxis

Tout au long du week-end, le public a ainsi pu profiter sur plus de 11.500 m2 d'un programme riche en activités "originales et ludiques" allant d'une démonstration de vol par le détenteur du record du monde d'hoverboard à une simulation de la ville du futur grâce à Lego et à l'IA en passant par la reproduction-simulation d'une aurore boréale via une installation artistique, énumèrent ravis Innoviris et visit.brussels à l'origine du projet.

Au total, 60 stands ont accueilli le public dans sept hangars thématiques sur le site de Tour & Taxis. Une série d'activités originales étaient également proposées dans huit science trucks disposés à l'extérieur. L'événement a aussi accueilli des conférences et des débats avec des spécialistes belges de l'aérospatiale.