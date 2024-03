"Il n'y a personne, l'air est pur": dans le désert d'Irak, les joies du camping

Au milieu des dunes de sable, ils ont planté leurs tentes avant de se réchauffer autour d'un feu de camp. Dans le désert d'Irak, camping et randonnées tout-terrain attirent de plus en plus d'amateurs, fuyant la pollution et le fracas des villes.

"On publie nos photos et les gens n'en reviennent pas qu'il y ait de tels endroits en Irak", s'amuse Ghadanfar Abdallah. "Mes amis demandent +Est-ce que c'est à Dubaï ?+"