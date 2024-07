"Ils nous rappellent d'où on vient": pourquoi les sons et objets de la nature ont-ils un si grand succès?

Profiter du beau temps en pleine nature afin de se détendre, écouter le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, des sons très relaxants qui ont de plus en plus de succès à tel point qu'ils sont compilés dans des vidéos vendues en boutique ou sur internet, parfois à des prix assez élevés. Mais le besoin de se reconnecter à la nature semble ne pas avoir de prix.

Les chants d'oiseaux, le bruit de la pluie, le bruissement des feuilles d'arbre, les playlists et compilations totalisent des dizaines de millions de vues sur le web et d'écoutes sur les plateformes. Aujourd'hui, ces sons se retrouvent même dans des lieux plus insolites. Par exemple, dans des parkings

En magasin aussi, on peut retrouver des accessoires divers qui évoquent la nature. Une quinzaine de produits différents sont proposés, comme une fontaine avec un débit réglable, pour le prix de 99 euros. "Vous allez pouvoir choisir en fonction de la position de la pierre si l'eau va faire plus ou moins de bruit", explique Eric Kaufmann, responsable du service clientèle chez Nature et Découvertes.

Il existe aussi un réveil simulateur de l'aube avec chant d'oiseaux. Jennifer en possède déjà un et est conquise : "Ça m'aide quand même beaucoup pour me réveiller le matin, pour me réveiller plus fraîche", commente-t-elle. Pour ce genre d'appareil, comptez entre 99 et 219 euros. Il existe aussi des veilleuses pour les enfants qui imitent le crépitement du feu, pour un montant de 79 euros.