Ils sont restés enfermés dans 160m2 pour simuler la vie sur Mars pendant plus d'un an: "Une expérience extraordinaire"

La première mission du programme dit Chapea, qui devait permettre de mieux préparer une future mission vers la planète rouge, avait été lancée en juin de l'an dernier. Les quatre participants, deux hommes et deux femmes, ont passé exactement 378 jours dans la Mars Dune Alpha. Il s'agit d'une maison de 160 mètres carrés conçue pour simuler la vie sur Mars et installée au centre de recherche de la Nasa à Houston, dans l'État américain du Texas.

Une expérience au cours de laquelle quatre volontaires ont simulé la vie sur Mars s'est achevée après un peu plus d'un an. Les participants ont en effet pu quitter le simulateur Mars Dune Alpha, a annoncé samedi l'agence spatiale américaine Nasa.

A quoi ressemble cette habitation?

Cette habitation comprenait notamment une ferme verticale pour cultiver de la laitue, une salle réservée aux procédures médicales, une salle de relaxation et des postes de travail. Par un sas, les résidents pénètrent dans un environnement martien. Sur le sable rouge se trouvaient une station météorologique, un dispositif de fabrication de briques, une petite serre et un tapis roulant sur lequel les faux astronautes, suspendus par des sangles, pouvaient marcher. La maison a été fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D.

Une communication "en temps martien"

Les participants n'étaient pas autorisés à quitter le simulateur. Ils pouvaient communiquer avec leurs amis et leur famille, mais cela se faisait en "temps martien". Par conséquent, l'envoi d'un court message texte vers le monde extérieur prenait généralement 22 minutes.

Les performances et les capacités cognitives des participants ont été étroitement surveillées pendant l'expérience. Cela devait permettre "d'apprendre des choses importantes sur les systèmes complexes et de rendre le voyage vers Mars et le retour beaucoup plus sûr", explique Julie Kramer, de la Nasa.