Incendie à Tenerife: début de "normalisation", près de 4.000 hectares brûlés

L'incendie qui a dévasté près de 4.000 hectares sur l'île de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, au large des côtes ouest de l'Afrique, a commencé à se "normaliser" vendredi, après 48h de propagation incontrôlée et imprévisible en raison de conditions météorologiques complexes.

Ce feu de forêt, qui s'est déclenché mardi soir, a brûlé environ 3.800 hectares sur un périmètre de 42 kilomètres, selon le dernier bilan des autorités, mobilisant plus de 250 pompiers, 16 aéronefs, mais aussi plus de 200 membres de l'Unité militaire spéciale du ministère de la Défense (UME), qui intervient sur les incendies les plus préoccupants en Espagne.

"Cette nuit, l'incendie et la météo se sont comportés 'normalement'. Les deux nuits précédentes, nous avions observé des vents, des températures et un comportement même de l'incendie assez inhabituels", s'est félicité vendredi matin Fernando Clavijo, le président du gouvernement régional des Canaries, lors d'une conférence de presse.