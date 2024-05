Inondations au Brésil: le gouvernement promet neuf milliards d'euros pour la reconstruction

Le gouvernement brésilien a promis jeudi de débloquer quelque neuf milliards d'euros pour la reconstruction de l'Etat du Rio Grande do Sul, dévasté par des inondations sans précédent qui ont fait plus de 100 morts et gravement endommagé habitations et infrastructures essentielles.

Alors que dans cette région du sud du pays les équipes de secours luttent pour sauver humains et animaux piégés par les eaux dans un décor de désolation, le chef de l'Etat Luiz Inacio Lula da Silva a présidé une réunion à Brasilia pour évoquer les réponses à la tragédie.