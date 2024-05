Inondations dans le sud du Brésil : le bilan monte à 100 morts

Cent personnes ont trouvé la mort et 128 sont portées disparues après les inondations sans précédent provoquées par des pluies torrentielles dans le sud du Brésil, selon le dernier bilan publié mercredi par la Défense civile.

Le précédent bilan faisait état de 95 morts et de 131 disparus dans l'État du Rio Grande do Sul, frappé tout au long de la semaine dernière par des intempéries d'une violence exceptionnelle.

Quelque 850.000 habitants de 340 villes de l'État du Rio Grande do Sul ont été touchés et l'état d'urgence a été décrété dans la plupart d'entre elles. Dans la capitale régionale Porto Alegre, le lac Guaíba, où convergent plusieurs rivières, a atteint son niveau d'eau le plus élevé depuis 1941, soit 5,28 mètres, ont rapporté les médias locaux.