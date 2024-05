Intempéries dans le sud du Brésil: le bilan monte à 13 morts

Le gouvernement de l'Etat du Rio Grande do Sul a décrété mercredi soir l'"état de calamité publique" dans cette région atteinte depuis une semaine par des tempêtes et des orages dévastateurs qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain.

Le bilan précédent, datant de mercredi, faisait état de dix morts, mais trois nouveaux corps ont été retrouvés depuis, a indiqué la Défense Civile, qui a également recensé 12 blessés.