Islande: les habitants d'un village évacué à cause d'une éruption volcanique autorisés à rentrer chez eux

Lundi, le chef de la police de Sudurnes, Ulfar Ludviksson, a fait savoir que les habitants et les personnes travaillant dans le village étaient à nouveau libres d'y retourner et pouvaient y rester aussi longtemps qu'ils le souhaitaient.

Il a précisé que ceux qui retournaient dans le village le faisaient "à leurs risques et périls" et que ce n'était "pas un endroit pour les enfants".

L’Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, soit le nombre le plus élevé d'Europe. Elle est située sur la dorsale médio-atlantique, une fissure dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine et provoque des séismes et des éruptions.