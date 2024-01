Islande: nouvelle éruption volcanique très près de Grindavik

L'activité sismique s'était fortement accélérée pendant la nuit et les quelques dizaines d'habitants qui étaient réinstallés à Grindavik ont été évacués vers 03H00 (locales et GMT), selon la radio-télévision publique islandaise.

"D'après les mesures prises par l'hélicoptère des garde-côtes, le périmètre se situe désormais à environ 450 mètres des maisons les plus au nord de la ville", poursuit-il.

L'éruption a débuté vers 08H00 au nord de Grindavik, selon l'office météorologique islandais, et les images de surveillance montrent d'importantes coulées de lave orange vif le long d'une fissure, dans le lever du jour islandais.

Ces séismes ont endommagé la ville, créant d'importantes fissures dans les routes et sur les maisons et bâtiments publics.

- Centrale géothermique -

Peu après l'éruption du 18 décembre, les habitants avaient eu le droit d'y retourner brièvement puis de façon permanente depuis le 23 décembre, avant d'être évacués urgemment dans la nuit.

Seuls quelques dizaines d'habitants avaient réinvesti leur maison.

Les autorités avaient lancé samedi soir un ordre d'évacuation de la ville d'ici lundi en raison de l'activité sismique et de son impact sur les crevasses déjà existantes dans la ville. Elles ont donc dû accélérer le rythme pendant la nuit.

Cette décision fait également suite à la disparition mercredi d'un Islandais de 51 ans qui travaillait à reboucher une crevasse dans un jardin privé lorsque le sol s'est soudainement dérobé sous ses pieds.

Après d'intenses recherches pendant 48 heures, les autorités ont décidé d'y mettre un terme vendredi soir en raison de la dangerosité des lieux.

L'homme, qui n'a pas été retrouvé, avait fait une chute de plus de trente mètres dans une crevasse.

Les autorités surveillent attentivement la centrale géothermique de Svartsengi, située dans ce même secteur et qui fournit électricité et eau à environ 30.000 habitants de la région, et dont les installations sont protégées par un mur.

"Ce qui compte, c'est l'endroit où la lave s'écoule. Il est maintenant très important de la surveiller", a expliqué Kristín Jónsdóttir, volcanologue de l'IMO à la RUV.

Jusqu'à l'éruption de mars 2021, la péninsule de Reykjanes, au sud de la capitale Reykjavik, avait été épargnée par les éruptions pendant huit siècles.

Il y en a eu quatre autres, en août 2022 et juillet 2023, le 18 décembre 2023 et ce dimanche matin, signe, pour les volcanologues, d'une reprise de l'activité volcanique dans la région.

Quatre jours après l'éruption du 18 décembre, les autorités avaient déclaré que l'activité volcanique s'était arrêtée mais sans pouvoir dire si l'éruption était terminée, en raison de possibles écoulements de laves en sous-sol.

Trente-trois systèmes volcaniques sont considérés comme actifs dans ce pays de feu et de glace, région la plus volcanique d'Europe.