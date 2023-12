JO-2024: Des surfeurs mobilisés pour dénoncer la tour controversée des juges à Tahiti

Les surfeurs et une vingtaine de soutiens réunis en bord de plage ont dénoncé l'installation, en plein lagon, d'une nouvelle tour des juges en aluminium, en remplacement d'une tour en bois qui n'était plus aux normes depuis plus de dix ans, selon les organisateurs.

Lors d'essais techniques le 1er décembre sur ce site, mondialement connu pour sa célèbre vague et ses eaux transparentes, une barge, prévue pour son l'installation, a brisé du corail, poussant le gouvernement polynésien à mettre en pause les travaux.

"On nous vend les JO les plus verts de l'Histoire, on a un sport parmi les plus naturels, et on va réussir à abîmer l'environnement", regrette François Verdet, militant et bénévole de Surfrider Foundation. "La communauté du surf a un devoir de solidarité" avec les habitants et surfeurs tahitiens, "mobilisés contre cette tour depuis trois mois", dit-il.

"Pourquoi a-t-on toujours besoin de construire plus et de détruire l'environnement local?", s'interroge à son tour Selim Youssry, surfeur de 32 ans. "Se poser la question des impacts environnementaux doit être la première chose à faire. On ne doit pas y penser a posteriori", grince-t-il, en combinaison et la planche de surf sous le bras.