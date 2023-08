Juillet 2023 bat le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Des records aux "conséquences désastreuses" pour le monde: juillet 2023 a bien été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a confirmé mardi le service européen Copernicus, détaillant des données qui affolent tous les compteurs.

Le mois dernier, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, a été 0,33°C plus chaud que juillet 2019 (16,63°C), le mois qui détenait jusqu'à présent le record. La température de l'air a aussi été 0,72°C plus chaude que la moyenne (1991-2020) pour juillet, a indiqué Copernicus.

Les océans témoignent également de cette évolution inquiétante, avec des températures de surface anormalement élevées depuis avril et des niveaux inédits en juillet. Un record absolu a été ainsi atteint le 30 juillet avec 20,96°C. Pour l'ensemble du mois, la température de surface a été 0,51°C au-dessus de la moyenne (1991-2020).