La 5e édition du World Cleaning Day programmée le 16 septembre

La 5e édition du World Cleanup Day, lors de laquelle des millions de bénévoles de plus de 191 pays se rassembleront pour ramasser des déchets, se déroulera le samedi 16 septembre, annonce jeudi River Cleanup, l'ASBL belge qui nettoie les rivières à l'échelle mondiale afin d'empêcher le plastique d'atteindre nos océans.

Mouvement citoyen, River Cleanup organisera plus de 50 actions de nettoyage dans 17 pays à travers le monde, dont trois en Belgique, à Liège, Anvers et Gand.

L'idée est de s'attaquer au problème mondial des déchets sauvages, précise l'ASBL, selon laquelle, chaque année, plus de 11 milliards de kilos de plastique se retrouvent dans les mers et océans. Une grande partie de ces déchets est acheminée par les rivières. Cette quantité de déchets a des conséquences considérables pour les êtres humains et les animaux.