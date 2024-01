La Banque mondiale a besoin du secteur privé pour financer la transition énergétique

Mais pour convaincre les entreprises de la soutenir dans ce domaine, l'institution basée à Washington doit continuer ses réformes et aller plus vite dans la réalisation de ses projets, poursuit-il, reconnaissant la nécessité pour la Banque d'être "plus rapide et concentrée sur le résultat".

"Les gouvernements et banques multilatérales n'ont pas assez d'argent" pour financer seuls la lutte contre le réchauffement climatique, rappelle l'ancien dirigeant d'entreprises américano-indien: "nous avons besoin que le secteur privé s'implique".