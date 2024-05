La Belgique s'engage à limiter la production de déchets spatiaux

La Belgique a signé mercredi la charte "zéro débris", en collaboration avec 11 autres pays, en signe d'engagement à ne plus produire de déchets dans le cadre d'activités spatiales d'ici 2030. Cette signature a eu lieu lors du "Conseil Espace" de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Bruxelles.

Cette charte vise à rendre toutes les missions spatiales "zéro déchet" d'ici à 2030. L'ESA estime en effet que plus d'un million de débris spatiaux de plus d'un centimètre flottent actuellement dans l'espace, vestiges d'anciennes activités spatiales. Or, ces débris peuvent gravement endommager les engins spatiaux tels que les satellites.

La charte avait déjà été signée par plus d'une centaine d'organisations, dont l'entreprise belge Sonaca. Désormais, des engagements sont également pris au niveau national.