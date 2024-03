La biodiversité permet à la forêt de mieux résister au changement climatique, selon des chercheurs

Une plus grande biodiversité permet aux forêts de mieux résister aux effets du changement climatique et de continuer à assurer les mêmes services, à commencer par le recyclage du carbone et de nutriments, selon deux études publiées lundi.

"Quand il y a plus de biodiversité, on peut maintenir un même fonctionnement de l'écosystème malgré des conditions climatiques plus extrêmes. En favorisant une plus forte biodiversité, on peut atténuer les conséquences du changement climatique", résume à l'AFP Stephan Hättenschwiler, directeur de recherche au CNRS, qui a participé aux deux études.