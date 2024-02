La biopsie au bout du fusil: en Antarctique, chasse au mercure chez les grands mammifères

Le mammifère, l'un des plus grands prédateurs du "continent blanc" après l'orque (il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique), sursaute du fait de l'impact de la biopsie à distance.

Une fois l'animal parti, le biologiste marin colombien descend de son petit bateau à moteur pour récupérer la petite pipette rouge dans laquelle sont enfermés quelques centimètres de peau du phoque.

Une équipe de l'AFP l'accompagne pour cette journée autour et sur l'île de Livingstone, dans l'archipel des Shetland du sud. M. Mojica confie son excitation car il est rare, explique-t-il, de pouvoir se retrouver à quelques mètres d'un léopard des mers, espèce habituellement solitaire et plutôt agressive se nourrissant de manchots.

Le chercheur de la fondation colombienne Malpelo (spécialisée dans la protection et l'étude de la faune marine) soupçonne que le mercure utilisé par l'homme à des milliers de kilomètres de là, dans des activités telles que l'exploitation minière artisanale et industrielle, pourrait avoir atteint les frontières de l'Antarctique et affecter les grands mammifères.