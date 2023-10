La Chambre accueille une exposition sur le changement climatique

La Chambre accueille dans le péristyle du palais de la Nation à Bruxelles une exposition intitulée "Climate change: the only irreversible crisis. What solutions to avoid chaos?" (Changement climatique : la seule crise irréversible. Quelles solutions pour éviter le chaos"?".

Créée à l'initiative du député européen français Pierre Larrouturou, cette exposition présente plusieurs graphiques et explications chiffrées permettant de comprendre l'ampleur du réchauffement climatique et des concentrations de CO2 dans l'atmosphère.

"Non, on ne peut pas faire de pause", a lancé l'eurodéputé mardi matin à l'occasion du vernissage, en présence du climatologue Jean-Pascal Van Ypersele et de la cofondatrice de Youth for Climate Adelaïde Charlier. Cette exposition a déjà été présentée au parlement européen et, selon l'élu qui siège dans le groupe socialiste au parlement européen, elle a permis de conscientiser des députés et hauts fonctionnaires.