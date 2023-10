La Coalition Climat préconise 17 mesures pour les prochaines élections

L'ASBL Coalition Climat publie mercredi 17 mesures "pour aligner les objectifs belges et européens sur l'accord de Paris et limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C", pour les prochaines élections régionales, fédérales et européennes, indique-t-elle dans un communiqué. Pour les définir, les membres de l'association se sont appuyés sur leur mémorandum pour un Green New Deal belge, publié en 2021.