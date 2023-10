La combustion de bois pèse sur la qualité de l'air en Flandre

La qualité de l'air en Flandre ne s'est pas améliorée l'année dernière. Les mesures de l'agence flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij, VMM) montrent que la concentration de la plupart des polluants a stagné ou légèrement augmenté par rapport à 2021. Ce constat s'explique par la reprise de l'économie après la pandémie de coronavirus et l'augmentation de la combustion de bois, indique la VMM vendredi.

Même si la qualité de l'air en Flandre s'est considérablement améliorée au cours des dernières décennies, cette tendance ne s'est pas poursuivie en 2022. Les substances liées à la combustion de bois (HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques) ont augmenté, probablement en raison de la crise énergétique, indique l'agence.

Le benzo[a]pyrène, le plus connu des HAP, a progressé de plus de 40% en moyenne dans toutes les stations du réseau de surveillance. "Cette substance est généralement générée par une combustion incomplète et est fortement liée à la combustion du bois", précise la VMM.