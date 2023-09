La comète Nishimura, tout juste découverte, visible dans le ciel

Quand les comètes (des corps célestes venus des régions froides du système solaire) se rapprochent de notre étoile, la glace contenue dans leur noyau se sublime et laisse s'échapper une longue traîne de poussière reflétant la lumière du Soleil.

C'est cette chevelure brillante qu'on peut observer de la Terre. La comète Nishimura passera au plus près du Soleil le 17 septembre: elle se trouvera alors à 33 millions de kilomètres de l'étoile, soit "moins du quart de la distance de la Terre au Soleil", et 125 millions de km de la Terre, selon Nicolas Biver.

On peut d'ores et déjà l'observer, mais c'est ce weekend qu'elle sera la plus brillante, surtout dans l'hémisphère nord. "Le mieux est de regarder le ciel avant le lever du Soleil (vers 06H00 du matin en France, NDLR), en direction du nord-est à la gauche de Vénus (communément appelée étoile du Berger), dans un ciel dégagé et sans pollution lumineuse", conseille le chercheur.