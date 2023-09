La comète Nishimura, tout juste découverte, visible dans le ciel

"C/2023 P1", de son nom scientifique, possède une orbite à longue période avec un dernier passage près du Soleil qui remonte à 437 ans, explique-t-il à l'AFP. Aucune trace du dernier passage de ce visiteur glacé n'a été retrouvée dans les archives astronomiques, précise l'astrophysicien.

La comète Nishimura passera au plus près du Soleil le 17 septembre: elle se trouvera alors à 33 millions de kilomètres de l'étoile, soit "moins du quart de la distance de la Terre au Soleil", et 125 millions de km de la Terre, selon Nicolas Biver.

On peut d'ores et déjà l'observer, mais c'est ce weekend qu'elle sera la plus brillante, surtout dans l'hémisphère nord. "Le mieux est de regarder le ciel avant le lever du Soleil (vers 06h00 du matin), en direction du nord-est à la gauche de Vénus (communément appelée étoile du Berger), dans un ciel dégagé et sans pollution lumineuse", conseille le chercheur.