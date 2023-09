La Commission empêche le rejet d'un demi-million de tonnes de microplastiques

Ces règles interdisent la vente de microplastiques en tant que tels ainsi que de produits auxquels des microplastiques ont été ajoutés intentionnellement, et qui rejettent ces microplastiques lorsqu'ils sont utilisés.

Elle touche aussi les cosmétiques, dans lesquels les microplastiques sont utilisés par exemple en tant qu'exfoliants (microbilles) ou pour obtenir une texture, un parfum ou une couleur spécifiques; les détergents, adoucisseurs textiles, paillettes, engrais, produits phytopharmaceutiques, jouets, médicaments et dispositifs médicaux, etc.

Les premières mesures, par exemple l'interdiction des paillettes et microbilles libres, commenceront à s'appliquer lorsque la restriction entrera en vigueur dans 20 jours. Dans d'autres cas, l'interdiction de vente s'appliquera après une période plus longue afin de donner aux parties concernées le temps de développer d'autres solutions et d'y passer.

La Commission s'est fixé l'objectif de réduire la pollution par les microplastiques de 30% d'ici à 2030.