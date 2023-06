La compagnie pétrolière émiratie a eu accès aux courriels de la COP28

La compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes Unis, Adnoc, a pu lire les e-mails de l'organisation de la COP28, le prochain sommet international sur le climat, a révélé mercredi le quotidien britannique The Guardian. Le responsable exécutif d'Adnoc, Sultan al-Jaber, est également le président de la COP28, prévue en novembre et décembre prochains à Dubaï. Un choix déjà critiqué par des ONG et des parlementaires européens et américains ces derniers mois.