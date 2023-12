La COP doit appeler à la sortie de toutes les énergies fossiles, exhorte le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé lundi les négociateurs à la COP28 à faire preuve de "flexibilité maximum" et de "bonne foi", pour assurer la sortie de "toutes les énergies fossiles".

"Cela ne veut pas dire que tous les pays doivent sortir des énergies fossiles en même temps", a-t-il précisé, faisant écho à la demande de certains pays en développement d'avoir plus de temps que les nations les plus riches.

Les questions des énergies fossiles, du financement en direction des plus pauvres et de l'adaptation aux conséquences des changements climatiques, est centrale à la COP28, entrée dans la dernière ligne droite des négociations avant sa conclusion prévue en principe mardi. Mais on sait que les négociations climat ont l'habitude de largement jouer les prolongations.

"Nous sommes engagés dans une course contre la montre" pour trouver un consensus, a souligné António Guterres.

Les négociations sont rendues difficiles par l'opposition de certains pays exportateurs d'hydrocarbures, emmenés par l'Arabie saoudite, à l'adoption d'un texte ciblant les énergies fossiles.