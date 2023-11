La COP28, un "moment de vérité" pour l'industrie du gaz et du pétrole, selon l'AIE

"Contribuer à la crise climatique" ou faire "partie de la solution"? L'industrie du pétrole et du gaz doit prendre des "décisions difficiles maintenant" pour accélérer dans les énergies propres et réduire ses émissions, a exhorté jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), à une semaine de la COP28.

Les experts de l'AIE exposent ce que ces entreprises devraient faire pour mettre leurs activités en cohérence avec l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement climatique à +1,5°C depuis l'ère pré-industrielle.

"L'industrie pétrolière et gazière est confrontée à un moment de vérité à la COP28 de Dubaï", a résumé solennellement Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE dans ce rapport.

Or, pour s'inscrire dans cette trajectoire, les producteurs devraient consacrer 50% de leurs dépenses d'investissements aux énergies propres d'ici à 2030, outre les sommes requises pour réduire leurs propres émissions issues de leurs opérations.

Le secteur doit "prendre des décisions difficiles maintenant", a-t-il insisté alors que cette année des groupes pétroliers comme BP et Shell, et Enel, pas plus tard que mercredi, ont annoncé une révision en baisse de certains de leurs objectifs de transition énergétique.